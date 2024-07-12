المدعي العام الأوكرانيّ دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة روسيا

دعا المدعي العام الأوكرانيّ أندريه كوستين المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة روسيا في شأن هجوم صاروخيّ شنته على مستشفى للأطفال في كييف في وقت سابق من الأسبوع.

وقال كوستين لرويترز في مقابلة، في لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية: "لتحقيق للعدالة الدولية، يجب إحالة القضايا مثل الهجوم المتعمد على المستشفى الرئيسيّ للأطفال في كييف إلى المحكمة الجنائية الدولية.”

تنفي موسكو مهاجمة المستشفى وتلقي باللوم على قذائف مضادة للصواريخ أطلقتها أوكرانيا في إصابة المستشفى، وهو أحد أكبر المستشفيات في أوروبا ويعالج الأطفال الذين يعانون من حالات خطيرة مثل السرطان وأمراض الكلى.