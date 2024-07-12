ضياع بايدن مستمر... الرئيس الأوكراني فلاديمير بوتين

العثور على نحو 40 جثة في حيي تل الهوى والصناعة بمدينة غزة

العثور على نحو 40 جثة في حيي تل الهوى والصناعة بمدينة غزة

بيسكوف: روسيا لا تستبعد أي سيناريوهات عن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود