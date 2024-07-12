العثور على نحو 40 جثة في حيي تل الهوى والصناعة بمدينة غزة

عثر الدفاع المدني الفلسطيني في غزة على نحو 40 جثة في حيي تل الهوى والصناعة في مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي منها صباح الجمعة.



وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس أنه "منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة تم انتشال حوالى 40 شهيدا من حيي تل الهوى والصناعة بمدينة غزة"، لافتا إلى أن هناك عشرات الشهداء لا زالوا بالطرقات وتحت الأنقاض والعمل ما زال جارٍ لانتشالهم.