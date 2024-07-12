محكمة في طهران تأمر واشنطن بدفع 6,8 مليار دولار تعويضات لمرضى

أمرت المحكمة الدولية في طهران الولايات المتحدة بدفع نحو 6,8 مليار دولار تعويضاً عن أضرار، متهمة إياها بفرض عقوبات تضرر جراءها مرضى يعانون من مرض جلدي نادر، حسبما أفاد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية.



وأفاد الموقع الخميس بأنّ المحكمة الدولية في طهران أمرت الحكومة الأميركية بدفع 6,785 دولار لمرضى يعانون من انحلال البشرة الفقاعي.



وقال المصدر ذاته إنّ الإجراءات الأميركية "حرمت هؤلاء المرضى من الأدوية"، ما أدّى إلى "وفاة نحو 20 شخصاً".



وأشار إلى أنّه في إطار المحاكمة التي بدأت في طهران في تشرين الثاني 2021، أقام "295 من الناجين والمرضى" دعوى ضدّ 30 مسؤولاً أميركياً "لمشاركتهم في تنفيذ العقوبات".