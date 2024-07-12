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روسيا: لا نخطط لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي

أخبار دولية
2024-07-12 | 10:40
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روسيا: لا نخطط لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي
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روسيا: لا نخطط لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي

أكدت روسيا أنها لا تخطط لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى أن الحلف هو الذي يؤجج التوتر.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى إعلان قمة حلف شمال الأطلسي الذي نص على أن "روسيا لا تزال تمثل أكبر تهديد مباشر على أمن الحلف".

وقالت زاخاروفا إن الحلف يحاول "تبرير وجوده، وتعزيز سيطرة واشنطن على الأقمار الصناعية الأوروبية".

وقال زعماء غربيون مرارا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيأمر جيشه بالمضي قدما ومهاجمة دول حلف شمال الأطلسي في وسط وشرق أوروبا إذا لم يتم إيقافه في أوكرانيا.

أخبار دولية

روسيا

مهاجمة

حلف شمال الأطلسي

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