انهيار مبنى مدرسة في نيجيريا ومقتل طلاب

انهارت مدرسة في وسط نيجيريا الجمعة مما أدى إلى مقتل عدد من الطلاب ومحاصرة آخرين سمعوا وهم يستغيثون تحت الأنقاض، بحسب ما اعلنت وكالة الإنقاذ وشهود عيان.



وقال مراسل وكالة فرانس برس في الموقع إن الآباء يبحثون يائسين عن أولادهم في أكاديمية سانت في منطقة جوس الواقعة شمال ولاية الهضبة بعد سقوط المبنى على الطلاب الذين يقدمون امتحاناتهم.



وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان: "انهار مبنى من طابقين يضم أكاديمية سانت (...) في بوسا بوجي في منطقة جوس شمال ولاية الهضبة هذا الصباح مما أسفر عن مقتل العديد من الطلاب".



وبحسب الوكالة، فإنها تقوم "بعمليات البحث والإنقاذ".



ولم يعلن المسؤولون حصيلة محددة، لكن أحد السكان تشيكا اوبيوها قدر لوكالة فرانس برس مصرع ثمانية أشخاص في المكان وإصابة العشرات.



وقال: "الجميع يساعدون لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إنقاذ مزيد من الناس".



ولم يتضح على الفور سبب الانهيار لكن السكان قالوا إنه وقع بعد ثلاثة أيام من هطول أمطار غزيرة في المنطقة.



وغالبا ما تعزى كوارث الأبنية في نيجيريا الى غياب الإتقان والمواد الرديئة والفساد.