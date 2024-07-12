نيويورك تايمز: مانحون يعلقون 90 مليون دولار إذا أصر بايدن على الترشح للانتخابات

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن مجموعة من المانحين الديمقراطيين البارزين أبلغوا أكبر لجنة عمل سياسي داعمة للرئيس الأميركي جو بايدن، وهي "فيوتشر فوروارد"، أن نحو 90 مليون دولار من التبرعات ستبقى معلقة إذا أصر الرئيس على الترشح للانتخابات.