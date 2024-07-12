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ضبابية في موقف نتنياهو بشأن صفقة الأسرى مقابل تفاؤل أميركي

أخبار دولية
2024-07-12 | 13:28
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ضبابية في موقف نتنياهو بشأن صفقة الأسرى مقابل تفاؤل أميركي
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ضبابية في موقف نتنياهو بشأن صفقة الأسرى مقابل تفاؤل أميركي

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