مقتل 4 وإصابة 9 في قصف روسي لمنطقة دونيتسك الأوكرانية

أعلن حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية اليوم الجمعة أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب تسعة آخرون في قصف روسي للمنطقة.



وكتب فاديم فيلاشكين على تطبيق تيليغرام أن شخصين قتلا وأصيب ستة آخرون في هجوم وقع بالقرب من مبنى إداري ومحطة حافلات في بلدة ميرنوهراد.



وأشار إلى أن مدنيين اثنين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم آخر على مؤسسة لم يذكر اسمها في بلدة كوستيانتينيفكا.



وأظهرت الصور التي نشرها فيلاشكين لموقعي الهجوم على تيليغرام واجهات مبان وقد لحقت بها أضرار بالغة وحافلة نوافذها محطمة وسيارة محترقة يبدو أن الانفجار أطاح بها جانبًا.



وتحتل القوات الروسية أجزاءً من منطقة دونيتسك على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، وتتعرض المنطقة لقصف وغارات جوية روسية بشكل منتظم. وتنفي موسكو استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية في غزو لأوكرانيا رغم مقتل آلاف الأشخاص.