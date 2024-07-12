واشنطن تفرض عقوبات على شركة تطور أسلحة لإيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة حكيمان شرغ ريسيرش، التي تتهمها الوزارة بالمشاركة في أعمال أبحاث وتطوير للأسلحة لصالح إيران.