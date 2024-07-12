الحوثيون يعلنون استهداف سفينة مرتين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع اليوم، أن الجماعة المتحالفة مع إيران استهدفت "السفينة‭‭ ‬‬تشاريساليس" مرتين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة.