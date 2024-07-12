القيادة المركزية الأميركية: دمرنا 3 مسيرات في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم، أن قوات أميركية دمرت ثلاث طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن.