ميتا‭ ‬قررت رفع بعض القيود المفروضة على حسابي ترامب على فيسبوك وإنستغرام

أعلنت شركة ميتا أنها قررت رفع بعض القيود التي كانت مفروضة على حسابي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام في الأسابيع المقبلة.