بايدن لأنصاره: أؤكد لكم أنني على ما يرام

حاول الرئيس الأميركي جو بايدن طمأنة الناخبين بأنه في حالة جيدة الجمعة مع عودته إلى مسار الحملة الانتخابية وسط ضغوط متزايدة من الديموقراطيين لدفعه إلى التنحي.



وقال ترامب البالغ 81 عامًا لأنصاره خلال عشاء في مطعم في نورثفيل في ولاية ميشيغان التي يجب عليه أن يفوز بها في تشرين الثاني ليهزم دونالد ترامب: "علينا إنهاء المهمة. وأؤكد لكم أنني على ما يرام".