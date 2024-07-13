صندوق النقد يوقع إتفاقًا مع باكستان بشأن برنامج مساعدات بقيمة 7 مليارات دولار

أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنه وقع اتفاقًا مع الحكومة الباكستانية لوضع برنامج مساعدات بقيمة سبعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.



ويفترض أن يمكن البرنامج الجديد الذي لم يوافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق بعد باكستان من "تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الظروف لتحقيق نمو قوي وشامل ومستدام"، وفق ما جاء في بيان للصندوق.



ونقل البيان عن ناثان بورتر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في البلاد قوله إن "البرنامج يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق بشق الأنفس خلال العام الماضي ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين المالية العامة وخفض التضخم."