بايدن خلال تجمع في ميشيغان: أنا مرشح وسنفوز

رفض الرئيس جو بايدن بشدة التكهنات بأنه قد ينسحب من سباق الرئاسة الأميركية وقال في تجمع حاشد الجمعة في ولاية ميشيغان إنه سيهزم "تهديد الأمة" دونالد ترامب.



وعلى وقع هتافات "لا تنسحب"، قال بايدن: "كان هناك كثير من التكهنات في الآونة الأخيرة. ماذا سيفعل جو بايدن؟ هل سيبقى في السباق؟ هل سينسحب؟ إليكم إجابتي: أنا مرشح وسنفوز. لن أغير ذلك".