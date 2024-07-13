بيونغ يانغ تندد ببيان حلف شمال الأطلسي

نددت كوريا الشمالية "بأشد العبارات الممكنة" بالإعلان المشترك لحلف شمال الأطلسي الذي أدان شحنات الأسلحة المزعومة من بيونغ يانغ إلى حليفتها روسيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية السبت.



وفي بيان مشترك بمناسبة قمة المنظمة التي عقدت من الثلاثاء إلى الخميس في واشنطن، دان رؤساء دول الناتو بيونغ يانغ التي اتهموها بـ"تأجيج الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا" من خلال "تقديم مساعدات عسكرية مباشرة" إلى موسكو.



ونددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية "بأشد العبارات الممكنة وعبرت عن رفضها لإعلان الناتو"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.



ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الوزارة قوله إن إعلان الناتو هو "برنامج عدواني يحرض على حرب باردة جديدة ومواجهة عسكرية عالمية" و"يتطلب قوة جديدة وأسلوب عمل جديدا ضده".