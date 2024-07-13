لازاريني: لدى الأونروا أموال لمواصلة العمل حتى أيلول

أعلن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن الوكالة لديها أموال لمواصلة العمل حتى أيلول.



وقال لازاريني: "عملنا بلا كلل مع الشركاء لاستعادة الثقة في الوكالة، بعد أن علقت دول عدة تمويلها في أعقاب مزاعم إسرائيلية في كانون الثاني بأن عددًا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل".



وأشار إلى أن التعهدات الجديدة بتقديم أموال ستساعد في ضمان عمليات الطوارىء حتى أيلول.