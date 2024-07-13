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لازاريني: لدى الأونروا أموال لمواصلة العمل حتى أيلول
أخبار دولية
2024-07-13 | 00:41
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لازاريني: لدى الأونروا أموال لمواصلة العمل حتى أيلول
أعلن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن الوكالة لديها أموال لمواصلة العمل حتى أيلول.
وقال لازاريني: "عملنا بلا كلل مع الشركاء لاستعادة الثقة في الوكالة، بعد أن علقت دول عدة تمويلها في أعقاب مزاعم إسرائيلية في كانون الثاني بأن عددًا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل".
وأشار إلى أن التعهدات الجديدة بتقديم أموال ستساعد في ضمان عمليات الطوارىء حتى أيلول.
أخبار دولية
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