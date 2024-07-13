مقتل 22 في انهيار مبنى مدرسة في نيجيريا

أعلنت‭ ‬شبكة سكاي نيوز اليوم السبت أن 22 شخصًا لقوا حتفهم بعد انهيار مبنى مدرسة من طابقين في ولاية بلاتو في وسط نيجيريا.وذكرت الشبكة نقلًا عن متحدث باسم الشرطة أن 154 شخصًا حوصروا تحت الأنقاض، وتم إنقاذ الجميع باستثناء القتلى، ويتلقون العلاج من إصابات في مستشفيات مختلفة.وأشارت وكالة إدارة الطوارىء الوطنية النيجيرية في منشور على فيسبوك إلى أن 30 شخصًا ما زالوا في المستشفى، لافتةً إلى أن جهود الإنقاذ انتهت وتم تطهير الموقع.وانهار المبنى المكون من طابقين، التابع لمدرسة سانت أكاديمي في حي بوسا بوجي في منطقة جوس الشمالية في الولاية، خلال ساعات الدراسة حوالى الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش.