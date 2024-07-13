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ولاية كولورادو الأميركية تعلن عن 3 إصابات بشرية محتملة بإنفلونزا الطيور
أخبار دولية
2024-07-13 | 00:57
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ولاية كولورادو الأميركية تعلن عن 3 إصابات بشرية محتملة بإنفلونزا الطيور
أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة أن ولاية كولورادو أبلغت عن ثلاث حالات إصابة محتملة بسلالة إتش5 من إنفلونزا الطيور بين أشخاص يعملون في مجال تربية الدواجن.
وأوضحت في بيان أن الأفراد الثلاثة يعانون من أعراض خفيفة. وجاء في البيان أن العدوى حدثت بين عمال كانوا يعدمون طيورًا مصابة في منشأة للدواجن تفشت فيها سلالة إتش5إن1 من إنفلونزا الطيور.
وقال مسؤولون في كولورادو في بيان إن الأعراض شملت التهاب الملتحمة أو العين الوردية بالإضافة إلى أعراض عدوى الجهاز التنفسي الشائعة. وأضافوا أنه لم ينقل أي من هؤلاء الأشخاص إلى المستشفى.
وأشار خبراء في مجال الأوبئة بالولاية إلى أن العدوى حدثت على ما يبدو من خلال التعامل مع دواجن مصابة.
وأعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها سترسل فريقًا إلى كولورادو لدعم التحري في الأمر، لافتةً إلى أن الخطر على الناس بوجه عام لا يزال منخفضًا.
واعتبرت أن الإصابات البشرية بفيروس إنفلونزا الطيور إتش5إن1 مثيرة للقلق بسبب احتمال التسبب في مرض شديد وربما تفشي جائحة على نطاق واسع إذا تغير الفيروس واكتسب قدرة على الانتشار بسهولة من شخص إلى آخر.
وقالت المراكز في بيان: "لا توجد أي علامات على زيادة غير متوقعة في نشاط الإنفلونزا بخلاف ذلك في كولورادو أو في ولايات أخرى تأثرت بظهور سلالة إتش5 من إنفلونزا الطيور بين الأبقار والدواجن".
وأظهرت الاختبارات الأولية أن الثلاثة مصابون بنوع جديد من الإنفلونزا ويفترض أنهم مصابون بإنفلونزا الطيور. وقد تم إرسال عينات إلى المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لإجراء اختبارات للتأكد من الأمر.
وإذا ثبتت إيجابية النتائج، فستمثل الحالة الرابعة من إنفلونزا الطيور في كولورادو والسابعة من الفيروس في الولايات المتحدة منذ آذار.
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