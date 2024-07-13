إيلون ماسك يتبرع بالمال لمجموعة تعمل على انتخاب ترامب

ذكرت وكالة بلومبرغ أمس الجمعة نقلًا عن مصادر أن الملياردير إيلون ماسك تبرع لمجموعة سياسية تعمل على انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.



ولم يشر التقرير إلى مقدار ما تبرع به ماسك لكنه أشار إلى أنه "مبلغ كبير" تم منحه لمجموعة تسمى أميركا بي.إيه.سي.



وأشارت بلومبرغ إلى أن أميركا بي.إيه.سي، وهي مجموعة يمكنها تلقي مساهمات غير محدودة للنشاط السياسي، مطلوب منها بعد ذلك الكشف عن قائمة المتبرعين في 15 تموز.



وفي مارس آذار، التقى ترامب مع ماسك وغيره من المتبرعين الأثرياء. ومن المتوقع أن يتم اختيار ترامب رسميًا الأسبوع المقبل مرشحًا للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقررة في الخامس من تشرين الثاني.



وردًا على التقارير الواردة عن الاجتماع نشر ماسك، وهو من مواليد جنوب إفريقيا وأحد أغنى الأفراد في العالم، على موقع إكس قائلً:ا "فقط لكي أكون واضحًا للغاية، أنا لا أتبرع بالمال لأي من المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة".