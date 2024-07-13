محكمة في الإكوادور تصدر أحكامًا بالسجن على 5 أشخاص على خلفية مقتل مرشح

أصدرت محكمة في الإكوادور أمس الجمعة أحكامًا بالسجن 12 و34 سنة بحق خمسة أشخاص أدينوا بقتل المرشح الرئاسي فرناندو فيافيسينسيو.



وتم إطلاق النار على الصحفي والمشرع السابق فيافيسينسيو أثناء مغادرته تجمعًا انتخابيًا في آب 2023، ليصبح أبرز ضحايا العنف المتصاعد في الإكوادور.