تضاؤل فرص العثور على ناجين بعد انهيار أرضي في نيبال

أعلن مسؤول أن فرق الإنقاذ في نيبال استأنفت اليوم السبت البحث عن 51 شخصًا بعد أن جرفت انهيارات أرضية حافلتين إلى نهر فاضت مياهه بسبب الأمطار الغزيرة، مشيرًا إلى أن فرص العثور على ناجين تتضاءل.



ويشمل هذا العدد من المفقودين ركاب وأفراد طاقم الحافلتين.



وقال خيماناندا بوسال نائب المسؤول الإداري في منطقة تشيتوان التي تبعد نحو 86 كيلومترًا غربي العاصمة كاتمندو إن نحو 500 من أفراد الأمن والغواصين استأنفوا البحث في موقع الحادث الذي وقع أمس الجمعة لكنهم لم يعثروا حتى الآن سوى على ستارة نافذة حافلة وبنطال.



ومن بين الركاب المفقودين سبعة هنود. وتمكن ما لا يقل عن ثلاثة ركاب آخرين من القفز من الحافلتين قبل وقوع الانهيار الأرضي، ونجوا بإصابات طفيفة.



وقال بوسال لرويترز عبر الهاتف: "فرص العثور على ناجين ضئيلة لأن أكثر من 30 ساعة مرت منذ أن جرف الانهيار الأرضي الحافلتين إلى النهر. انحسر منسوب المياه هذا الصباح لكن لا تزال المياه عكرة للغاية".



وأدت الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية إلى مقتل 91 شخصًا على الأقل في نيبال منذ منتصف حزيران.



وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الجمعة زوارق إنقاذ في نهر تريشولي الذي كان سريع التدفق.



وفي أعقاب الانهيار الأرضي، أعلنت الحكومة خططًا لحظر حركة الحافلات ليلًا في الأماكن التي تفتقر لمرافق التنبؤ بالطقس.