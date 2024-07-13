الرئيس الإيراني الجديد يبدي إستعداده لحوار بناء مع الدول الأوروبية

أبدى الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان استعداده للدخول في "حوار بناء" مع الدول الأوروبية، في رسالة نشرت في صحيفة محلية السبت.وكتب في صحيفة "طهران تايمز": "أتطلع للدخول في حوار بناء مع الدول الأوروبية لوضع علاقاتنا على المسار الصحيح".