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حماس: إستشهاد وإصابة ما لا يقل عن 100 فلسطيني في هجوم إسرائيلي على خان يونس

أعلن المكتب الإعلامي التابع لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن عشرات الفلسطينيين سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم إسرائيلي اليوم السبت على خيام تؤوي نازحين في خان يونس في قطاع غزة.