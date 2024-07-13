مسؤول في حماس: من قتلوا في خان يونس مدنيون

إعتبر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سامي أبو زهري أن التقرير الذي بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن غارة على خان يونس بقطاع غزة اليوم السبت استهدفت قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف "كلام فارغ".



وقال أبو زهري لرويترز: "جميع الشهداء هم مدنيون، وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة في ظل الدعم الأميركي والصمت العالمي... هذه رسالة عملية من الاحتلال بأنه غير معني بأي اتفاق".