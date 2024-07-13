غوتيريش: الوقت حان لإنهاء الحرب على قطاع غزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوقت حان لإنهاء الحرب على قطاع غزة والتي دخلت شهرها العاشر، داعيًا الأطراف إلى التوصل لاتفاق.



وكتب غوتيريش، في منشور على منصة "إكس": "حان الوقت لإنهاء الحرب الرهيبة على قطاع غزة،" مشيرًا إلى أن "هذه العملية يجب أن تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى."

