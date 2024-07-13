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مجزرة في خان يونس...اسرائيل: استهدفنا محمد الضيف
أخبار دولية
2024-07-13 | 06:47
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مجزرة في خان يونس...اسرائيل: استهدفنا محمد الضيف
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مجزرة في خان يونس...اسرائيل: استهدفنا محمد الضيف
ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة كبيرة في خان يونس جنوبي قطاع غزة خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح في حصيلة أولية، وسط معلومات ان الغارة كان هدفها محمد الضيف قائد "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وهو أيضًا ما أكده مصدر أمني لـ"رويترز".
ولم يؤكد مسؤول كبير في حماس ما إذا كان الضيف موجودا هناك عند وقوع الغارة، ووصف المزاعم الإسرائيلية بأنها "كلام فارغ". وقال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج لرويترز "الادعاءات الإسرائيلية هي كلام فارغ لتبرير المجزرة المروعة وجميع الشهداء هم مدنيون، وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة في ظل الدعم الأمريكي والصمت العالمي".
المزيد من التفاصيل في الفيديو أعلاه...
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