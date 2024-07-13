مقتل خمسة سجناء وحارس خلال إطلاق نار في سجن في مقديشو

قُتل خمسة سجناء يُعتقد أنهم أعضاء في حركة الشباب الإسلامية المتطرّفة وحارس في إطلاق نار في السجن الرئيسي بالعاصمة الصومالية مقديشو السبت، على ما أفاد مسؤول في السجن وشهود.



وقال الضابط في "فيلق حراسة الصومال" محمد حسن لوكالة فرانس برس "قُتل جميع السجناء الخمسة الذين حاولوا الهروب من السجن وتم تحييدهم بعد اشتباك مسلّح مع قوة حراسة السجن"، مشيرًا كذلك إلى مقتل حارس وإصابة ثلاثة آخرين.

