0min

قتلى في هجوم إسرائيلي على مصلى في مخيم الشاطئ في غزة

أعلن مسؤولون بالقطاع الطبي في غزة اليوم السبت إن 10 فلسطينيين على الأقل قتلوا في هجوم إسرائيلي على مصلى في مخيم الشاطئ للنازحين غربي مدينة غزة.