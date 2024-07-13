محمد الضيف....نجا من 7 محاولات اغتيال ويتصدر قائمة المطلوبين في إسرائيل

أعلن مسؤول أمني وإذاعة الجيش الإسرائيلي إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد الضيف في غزة اليوم السبت، في هجوم قالت وزارة الصحة في القطاع إنه أسفر عن مقتل 71 فلسطينيا على الأقل.



وقال المسؤول الأمني إنه من غير الواضح ما إذا كان الضيف قد قُتل. وذكرت إذاعة الجيش أن الضيف كان مختبئا في مبنى بمنطقة المواصي التي تصنفها إسرائيل منطقة إنسانية والواقعة غربي مدينة خان يونس بالجنوب.



يذكر أن الضيف كان أحد العقول المدبرة للهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل. وكان قد نجا من سبع محاولات اغتيال إسرائيلية، آخرها في 2021، ويتصدر قائمة المطلوبين في إسرائيل منذ عقود.



وأخذ الضيف يرتقي في صفوف حماس على مدى 30 عاما، إذ طور للحركة شبكة الأنفاق وخبرتها في صنع القنابل. ويُتهم بالمسؤولية عن مقتل عشرات الإسرائيليين في تفجيرات انتحارية.



ولم يؤكد مسؤول كبير في حماس ما إذا كان الضيف موجودا هناك عند وقوع الغارة، ووصف المزاعم الإسرائيلية بأنها "كلام فارغ". وقال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج لرويترز "الادعاءات الإسرائيلية هي كلام فارغ لتبرير المجزرة المروعة وجميع الشهداء هم مدنيون، وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة في ظل الدعم الأمريكي والصمت العالمي".