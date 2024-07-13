مجزرة مروّعة في خان يونس..."أولادنا أشلاء"

ارتكبت اسرائيل مجزرة مروعة في خان يونس، راح ضحيتها ما لا يقل عن 100 شخص.



وكانت أظهرت مقاطع مصورة التقطتها رويترز سيارات إسعاف تهرع نحو المنطقة وسط سحب من الدخان والغبار. وكان نازحون، ومن بينهم نساء وأطفال، يفرون مذعورين.



وقال شهود إن الهجوم كان مباغتا لأن المنطقة كانت هادئة، وإنه تم إطلاق أكثر من صاروخ. وأضافوا أن بعض المصابين الذين تم إجلاؤهم هم من موظفي الإغاثة.



وقالت امرأة تبكي بشدة لم تذكر اسمها "كلهم راحوا.. كلهم راحوا... مضلش حدا". وصاحت أخرى "حسبي الله ونعم الوكيل في العالم قبل إسرائيل. أولادنا أشلاء".



