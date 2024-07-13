إردوغان يعلن نهاية وشيكة للعملية العسكرية في شمال العراق وسوريا

اعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت نهاية وشيكة للعملية التي تنفذها القوات المسلحة التركية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا.



وقال إردوغان "سننجز قريبا جدا إغلاق منطقة العمليات في شمال العراق"، مؤكدا "توجيه ضربات مؤلمة للمنظمة الإرهابية" كما قال، في اشارة الى حزب العمال الكردستاني.

واضاف "سنستكمل النقاط العالقة في الحزام الأمني على طول حدودنا الجنوبية في سوريا".