حماس: التماهي مع روايات الاحتلال والترويج لها هو خدمة مجانية له

ندّدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ما جاء على لسان القيادي في حركة فتح منير الجاغوب، عن “تروّج لرواية الاحتلال الكاذبة وتتساوق معها”.

واكّدت حماس أنّ قيادات من القسام والمقاومة وقعوا بين المدنيين النازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس.

وقالت: “إنّ التماهي مع روايات الاحتلال المجرم، وتبنّيها والترويج لها، هو خدمة مجانية للاحتلال، وضربٌ للمبادئ الوطنية والأخلاقية، وتنكرٌ لدماء الشهداء وتضحيات شعبنا، الذي يواجه في غزة والضفة والقدس، حرب إبادة وحشية، تتطلب أقصى مستويات الوحدة والتكاتف لصدها.”

ودعت حركة فتح إلى إدانة ورفض هذه التصريحات اللا وطنية، والعمل على ضبط ومساءلة من يُطلقها ووقف ترويجه لروايات الاحتلال الكاذبة.

كما دعت إلى الاصطفاف مع الشعب في معركته الفاصلة وصموده في وجه هذه الهجمة الهمجية التي تستهدف وجوده على أرضه.