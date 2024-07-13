قُتل أربعة أفراد من الشرطة وأصيب ثلاثة على الأقل في اشتباكات بين قوات الحكومة العراقية ومسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة ديالى في شرق العراق، وفق ما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.

وأوضحت مصادر أمنية أنّ الاشتباكات وقعت في وقت تجري فيه قوات الشرطة والجيش بحثًا عن مسلحين اختبأوا في مناطق زراعية في بلدة خان بني سعد في محافظة ديالى.

وقال عقيدان في الشرطة إنّ الاشتباكات جارية.

وأضافا أنّ المسلحين يستخدمون بنادق قنص لمنع الشرطة والجنود من التقدم.

وذكرت الشرطة أن شرطيا على الأقل في حالة حرجة من بين ثلاثة مصابين.