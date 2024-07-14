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إجلاء ترامب من تجمع انتخابي بولاية بنسيلفانيا بعد سماع إطلاق نار

أخبار دولية
2024-07-13 | 23:34
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إجلاء ترامب من تجمع انتخابي بولاية بنسيلفانيا بعد سماع إطلاق نار
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إجلاء ترامب من تجمع انتخابي بولاية بنسيلفانيا بعد سماع إطلاق نار

أُجلي المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب من على منصة خلال تجمع حاشد السبت بعد سماع دوي ما بدا أنها طلقات نارية أثناء هذا الحدث الذي أقيم في ولاية بنسيلفانيا، وفق صحافيين في وكالة فرانس برس. 
     
وشوهد الرئيس الأميركي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من المنصة. وأثناء إجلائه رفع ترامب قبضته أمام الحشد. 
     
وأعلن جهاز الخدمة السرية أن ترامب بات "في أمان" الآن بعد حادثة إطلاق النار. 
     
وقال مسؤول الاتصالات في جهاز الخدمة السرية أنتوني غوغلييلمي على منصة إكس إن "جهاز الخدمة السرية اتخذ إجراءات وقائية والرئيس السابق في أمان"، متحدثا عن أن ثمة "تحقيقا يجري" حاليا و"سيتم نشر مزيد من المعلومات عندما توافرها".

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