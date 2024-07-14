جهاز الخدمة السرية: مقتل شخص من الحاضرين وإصابة اثنين بجروح خطيرة خلال حادثة اطلاق النار على ترامب

أعلن جهاز الخدمة السرية مقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في خلال تجمّع انتخابي للمرشّح الجمهوري دونالد ترامب.



وذكر الجهاز في بيان، أنّ دويّ إطلاق نار سُمع الساعة 18,15 (22,15 ت غ)، مشيرا إلى أن المشتبه به "أطلق النار مرات عدة من موقع مرتفع". وأضاف أن عناصر من جهاز الخدمة السرية "حيّدوا" مطلق النار.



