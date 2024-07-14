مكتب التحقيقات الفدرالي يؤكد أن "محاولة اغتيال" استهدفت ترامب

أكّد مكتب التحقيقات الفدرالي في خلال مؤتمر صحافي في ساعة متأخّرة السبت أنّ إطلاق النار الذي استهدف المرشّح الجمهوري دونالد ترامب السبت كان محاولة اغتيال.



وقال كيفن روجيك من مكتب إف بي آي للصحافيّين في بتلر بولاية بنسيلفانيا حيث كان ترامب يعقد مهرجانا انتخابيا حاشدا عندما دوّى إطلاق النار: "هذا المساء، شهدنا ما نعتبر أنها محاولة اغتيال ضدّ رئيسنا السابق دونالد ترامب".