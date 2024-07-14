الجيش السوري يعلن مقتل جندي وإصابة 3 في غارات إسرائيلية

أعلن الجيش السوري مقتل جندي وإصابة ثلاثة بجروح في غارات جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية وبناية سكنية في دمشق في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.



وقال الجيش في بيان: "انطلق العدوان الإسرائيلي من اتجاه الجولان السوري مستهدفا عددا من مواقعنا العسكرية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق، فيما تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدو رغم كثافتها وأسقطت عددا غير قليل منها".

