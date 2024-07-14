مُطلق النار على ترامب كان خارج مكان التجمع الانتخابي

أعلن المدعي العام لمقاطعة بتلر في بنسيلفانيا (شمال شرق) ريتشارد غولدنغر، عبر شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن المشتبه في إطلاقه النار في خلال تجمّع انتخابي لدونالد ترامب كان خارج المكان الذي أقيم فيه التجمّع في الهواء الطلق.



وقال غولدنغر: "لا أعرف كيف وصل إلى المكان لكنه كان في الخارج"، مضيفا أنه لا تتوافر لديه معلومات عن هويته.

