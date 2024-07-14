ترامب: "أصِبتُ برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى"

أعلن المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب أنه أصيب برصاصة في أذنه، وذلك بعد إجلائه من تجمع انتخابي له السبت إثر سماع دوي إطلاق نار.



وكتب على منصته "تروث سوشال": "لقد أصابتني رصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى".



وأضاف: "من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا".



