نتنياهو يعبر عن "صدمته" بعد إطلاق النار على ترامب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه وزوجته سارة "صُدما بالهجوم الواضح على الرئيس دونالد ترامب" في خلال تجمع انتخابي في بنسيلفانيا.وكتب نتانياهو على منصة "إكس": "نصلي من أجل سلامته وشفائه العاجل".