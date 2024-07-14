رئيس الوزراء البريطاني يعبر عن "الصدمة" جراء إطلاق النار على ترامب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه "رُوّع من جراء المشاهد الصادمة" لإطلاق النار الذي استهدف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في خلال تجمع انتخابي السبت.وكتب ستارمر على منصة "إكس": "العنف السياسي بأي شكل من الأشكال لا مكان له في مجتمعاتنا، وأفكاري مع جميع ضحايا هذا الهجوم".