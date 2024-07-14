رئيس وزراء اليابان: يجب الوقوف بحزم ضد العنف بعد إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب

شدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا انه يجب الوقوف بحزم ضد أي شكل من أشكال العنف الذي يتحدى الديمقراطية، وذلك بعد إطلاق عدة أعيرة نارية في تجمع انتخابي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا أمس السبت.



وقال كيشيدا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أُصلّي من أجل شفاء الرئيس السابق ترامب سريعا".

