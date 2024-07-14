الرئيس الأرجنتيني يلقي باللوم على "اليسار الدولي" بعد إطلاق النار على ترامب

ألقى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي باللوم على "اليسار الدولي" بعد محاولة الاغتيال التي استهدفت السبت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.



وكتب الرئيس الشعبوي على منصة "إكس": "خوفا من الخسارة في الانتخابات، يلجأون إلى الإرهاب لفرض أجندتهم المتخلفة والاستبدادية".



