الأمين العام للأمم المتحدة يدين إطلاق النار خلال تجمع انتخابي لترامب

دان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش واقعة إطلاق النار في خلال تجمع انتخابي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس السبت.وقال المتحدث باسم غوتيريش: "يدين الأمين العام بشكل لا لبس فيه هذا العمل من أعمال العنف السياسي. ويتمنى للرئيس الأميركي السابق ترامب الشفاء العاجل".