بايدن يندد بإطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب وحملته تعلق الإعلانات

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إنهاء العنف السياسي بعد أن أصيب منافسه الجمهوري دونالد ترامب في الأذن اليمنى جراء إطلاق النار عليه في خلال تجمع انتخابي أمس السبت.



وقال بايدن: "لا مكان في أميركا لهذا النوع من العنف. إنه أمر مقزز"، مضيفا أنه تم إطلاعه على الواقعة بشكل كامل.

وقررت حملة بايدن تعليق جميع أشكال التواصل السياسي بما في ذلك الإعلانات التي تهاجم ترامب.