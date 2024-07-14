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إستشهاد 17 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 50 في غارات إسرائيلية على مدينة غزة الليلة الماضية

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني ومسؤولون في قطاع الصحة أن ما لا يقل عن 17 فلسطينيًا إستشهدوا وأصيب 50 آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة الليلة الماضية.