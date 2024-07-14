زعماء من أنحاء العالم ينددون بإطلاق النار في تجمع إنتخابي لترامب

ندد عدد من زعماء العالم بإطلاق النار في تجمع انتخابي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا أمس السبت والذي أسفر عن إصابة ترامب بطلق ناري في أذنه اليمنى ومقتل أحد الحضور بالإضافة إلى مطلق النار.



وعبر زعماء من عدة دول عن صدمتهم من الحادث وإدانتهم للعنف السياسي مع تمنياتهم لترامب بالشفاء العاجل.



ودان متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش واقعة إطلاق النار بوصفها "عمل من أعمال العنف السياسي".



وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "يجب علينا الوقوف بحزم ضد أي شكل من أشكال العنف الذي يتحدى الديمقراطية".



وأعلن جهاز الخدمة السرية أن شخصين آخرين من الحضور أصيبا في إطلاق النار في التجمع، في حين قال مكتب التحقيقات الاتحادي إن التحقيق يجري في الواقعة باعتبارها محاولة اغتيال.