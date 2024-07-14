الرئيس الأوكراني يشعر بالفزع من إطلاق النار في تجمع لترامب

انضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إلى مجموعة من زعماء العالم الذين نددوا بإطلاق النار الذي أسفر عن إصابة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا أمس السبت.



وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "لقد شعرت بالفزع عندما علمت بنبأ إطلاق النار على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال تجمعه الحاشد في ولاية بنسلفانيا. مثل هذا العنف ليس له مبرر ولا مكان له في أي بقعة من العالم. لا ينبغي أن يسود العنف أبدًا".



وأشار زيلينسكي إلى أنه "يشعر بارتياح" لأن ترامب، الذي انتقد مرارًا المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا وسط الغزو الروسي، بخير وأنه يتمنى له "الشفاء العاجل".



وقال: "أعبر عن أمنياتي بالثبات لكل من يشعر بالذعر من هذا الحدث. أتمنى أن تخرج أميركا أقوى من هذا".